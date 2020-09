VIDEO: Veel rookontwikkeling bij brand in de Botlek

Bij European Metal Recycling in de Botlek woedt sinds dinsdagochtend een brand. Het gaat om een brand in een schroothoop op het terrein van het recyclingbedrijf.

Volgens een woordvoerder van de brandweer gaat het om een schroothoop van tien meter hoog en dertig meter breed. De brandweer haalt de berg met behulp van graafmachines van het bedrijf uit elkaar om makkelijker te kunnen blussen. Daarbij komt veel rook vrij.

Tekst gaat verder onder de video van JB Media



De brandweer verwacht dat het blussen nog tot zeker 21:00 uur zal duren. Hoe de brand aan de Quebecstraat is ontstaan, is nog niet bekend. Ook is onduidelijk of er gewonden zijn gevallen.

Inwoners van Zwartewaal, Heenvliet, Geervliet en Spijkenisse kunnen last hebben van stank, maar hoeven ramen en deuren niet te sluiten.