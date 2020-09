Veel rookontwikkeling bij brand in de Botlek

Bij European Metal Recycling in de Botlek woedt sinds dinsdagochtend een brand. Het gaat om een brand in een schroothoop op het terrein van het recyclingbedrijf.

Volgens een woordvoerder van de brandweer gaat het om een schroothoop van tien meter hoog en dertig meter breed. De brandweer haalt de berg schroot uit elkaar om makkelijker te kunnen blussen. Daarbij komt veel rook vrij.

Hoe de brand aan de Quebecstraat is ontstaan, is nog niet bekend. Ook is onduidelijk of er gewonden zijn gevallen.