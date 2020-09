Eigenaar Annabel en Perron hoopt op stip op de horizon voor nachthoreca

De situatie voor de nachthoreca ziet er niet rooskleurig uit. Clubs en discotheken zijn vanwege het coronavirus al maanden dicht en die maatregel wordt dinsdagavond tijdens de persconferentie van minister-president Rutte en minister De Jonge vrijwel zeker verlengd. Aziz Yagoub, eigenaar van podia Annabel en Perron in Rotterdam, hoopt op in ieder geval één ding: perspectief. Maar hoe dat eruit moet zien, weet hij ook niet.

"Het komt niet onverwacht, al hadden we ergens wel een sprankje hoop", zegt Yagoub over het waarschijnlijke uitstel van de heropening. "Ik snap zelf wel dat we per 1 september nog niet open kunnen, met de huidige cijfers. Het verschilt wel per land, want in Frankrijk zie je nu evenementen tot vijfduizend bezoekers."

Behoefte aan perspectief

Hij hoopt dat het kabinet de nachthoreca dinsdagavond een stip op de horizon geeft. "Dat zou veel bedrijven goed doen, dan hebben we iets om naartoe te werken en te plannen. Dat geeft bedrijven ook de beslissing om door te gaan of de handdoek in de ring te gooien."

Volgens Yagoub draait het nu niet alleen om de clubs, discotheken en festivals, maar ook om Ahoy, Pathé, Luxor en popzalen. "Die ondernemen weliswaar niet in de nacht, maar draaien met die anderhalve meter ook niet op honderd procent. Wij staan op nul en hebben geen perspectief, maar ik denk dat alle branches behoefte hebben aan het einde van deze crisis."

Yagoub voerde al discussies met Koninklijke Horeca Nederland, omdat hij het idee heeft dat de nachthoreca niet voldoende wordt vertegenwoordigd. "Ik hoef niet met een tractor richting het Malieveld, maar het lijkt nu wel alsof het een opgegeven branche is. Dat we niet open kunnen snap ik, maar ik hoop dat er een stukje perspectief wordt geboden."

De organisatie van Yagoub ging de afgelopen maanden van tachtig naar slechts twaalf personeelsleden. Annabel ontvangt geen subsidie en kan daar dus niet uit putten. "We verwachten niet dezelfde steunmaatregelen als de KLM heeft gekregen, maar ik hoop wel dat ze inzien dat ze nu écht iets moeten doen. Anders is de branche echt verloren."

Experimenteren

Een stip op de horizon zou volgens hem dus een hoop verschil maken, maar in de tussentijd zit hij niet stil. Hij experimenteert in Annabel wat mogelijk is, mét inachtneming van de anderhalvemetermaatregel. "We hebben een aantal stoelen geplaatst, waar bezoekers verplicht zittend kunnen genieten van een drankje en achtergrondmuziek. Er mogen nu tachtig in plaats van vijftienhonderd man naar binnen. Reken maar uit wat dat doet met je bedrijfsvoering."

Maar omvallen? Dat zal niet gebeuren, zegt Yagoub strijdbaar. "We zijn zichtbaar en benaderbaar en proberen op basis daarvan de finish van de crisis te halen. Ik hoop dat het snel goed komt."