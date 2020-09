Studentenwoningen zonder warm water na gesprongen leiding

Een leiding van de stadsverwarming in Rotterdam-West is dinsdag gesprongen. Daardoor zit de GEB-toren, een wooncomplex voor studenten aan de Rochussenstraat, zonder warm water.

De leiding sprong rond 11:43 uur. Meer dan 140 kamers en 92 studio's zitten momenteel zonder warm water.

Het lek is inmiddels gedicht, meldt de veiligheidsregio. Een aannemer is ter plaatse. Woningcorporatie Woonstad verwacht dat de studenten tussen 14:00 uur en 15:00 uur weer over warm water beschikken.