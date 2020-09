School bedankt leraar met ritje in Lamborghini: 'Je zag iedereen zijn hoofd omdraaien'

Meester Joy van regenboogschool Shri Saraswatie in Rotterdam-Delfshaven zag dinsdagochtend een droom in vervulling gaan. Hij werd thuis opgehaald met een Lamborghini. De school had dat geregeld om de leerkracht van groep 8 in het zonnetje te zetten. En daar was alle reden voor, laat de school weten.

"Ik keek vanochtend uit het raam en ik schrok me rot", zegt meester en Lamborghini-fan Joy Ramratten. Voor zijn deur stond ineens een Lamborghini Aventador. "Een prachtauto", vindt hij. "Die zie je meestal alleen in Dubai."

Tot zijn verbijstering stond de sportwagen daar voor hém. De groep-8-docent werd met de razendsnelle bolide naar de regenboogschool aan de Blokmakersstraat gebracht. "Geweldig! Je zag iedereen zijn hoofd omdraaien toen de wagen langsreed."

Het ritje met de sportauto was een gebaar van de school om de docent te bedanken. De meester heeft namelijk een bijzonder jaar achter de rug. In oktober 2019 eindigde hij als tweede in de wedstrijd 'Beste leraar van Rotterdam'. Het kwam er niet van om hem daarvoor te huldigen. En begin dit jaar sloeg de coronacrisis toe.

Joy Ramratten verloor in april zijn vader aan de ziekte. Even zat hij thuis, maar al snel hervatte hij de lessen. "Wat je begint moet je ook afmaken", vindt meester Joy. Hij pakte het thuisonderwijs op en zodra de school weer open mocht, is hij gekomen om met zijn groep het jaar af te sluiten.



"Wij zijn blij met zo'n enthousiaste leerkracht als meester Joy, die probeert alles uit een leerling te krijgen", zegt Sandip Ramlal van de regenboogschool. "Het was zijn wens om ooit in een 'Lambo' te mogen zitten. Dus dat hebben we geregeld voor Joy."

Een probleem: de Lamborghini was er alleen voor de rit naar school. "Terug neem ik gewoon de leerlingenbus", zegt meester Joy.