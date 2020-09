Schiedammer ontkent fatale schietpartij in eigen woning

Een 40-jarige Schiedammer ontkent betrokken te zijn geweest bij een fatale schietpartij in zijn woning aan de Boomgaardstraat. Daarbij overleed in december van het vorig jaar een 26-jarige man uit Rijswijk.

De achtergrond is een ruzie over drugs. Justitie wil nog niet zeggen wie de koper en de verkoper was.

In totaal zitten twee mannen en een vrouw vast voor deze zaak. Twee andere verdachten zijn op vrije voeten.

Justitie doet nog nader onderzoek naar een HDMI-kabel, waarop het DNA van bewoner Shurendel M. zat. Zijn sporen zaten ook op een hamer. Justitie ziet dit als bewijs maar wil nog niet zeggen welke rol de voorwerpen hebben gespeeld. De verdachte zegt dat het logisch is dat zijn DNA is aangetroffen, omdat de spullen in zijn woning lagen.

Een 32-jarige medeverdachte raakte gewond bij de schietpartij. Hij liet een bloedspoor achter van 400 meter, dat liep van de Boomgaardstraat naar de Ooievaarsteeg in Schiedam.