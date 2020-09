Feyenoord haalt middenvelder Teixeira naar de Kuip

Feyenoord en Vitoria Guimaraes hebben een akkoord bereikt over de overgang van middenvelder Joăo Carlos Teixeira. Als de 27-jarige Portugees door de medische keuring heen komt tekent hij de komende dagen een meerjarige verbintenis in de Kuip.

Technisch directeur Frank Arnesen kondigde vorige week tijdens het trainingskamp in Zuid-Duitsland al aan dat Feyenoord volop bezig was de voormalig-speler van Liverpool aan te trekken. Feyenoord wil zich verder nog gaan versterken met een verdediger.

Teixeira stond in Portugal altijd te boek als groot talent en verkaste op jonge leeftijd van Sporting Lissabon naar Liverpool. In Engeland lukte het Teixeira niet om door te breken en na uitleen periodes bij Brentford en Brighton keerde Teixeira in 2016 terug naar Portugal waar hij de laatste jaren speelde bij FC Porto en Vitoria Guimaraes.

Na Bryan Linssen, Cristian Conteh en Mark Diemers is Teixeira de vierde aanwinst voor het elftal van trainer Dick Advocaat.