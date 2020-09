Zesdaagse TV Tour Special #3 - Met Erik Breukink, Renate de Haas & Leo van Vliet

In aflevering 3 van de Zesdaagse TV Tour Special gaat Rotterdammer en oud-wielrenner Michael Zijlaard op bezoek bij de moeder van Dylan van Baarle, die met spanning toekijkt wanneer haar zoon met hoge snelheid aan het fietsen is. En oud-wielrenner Leo van Vliet praat over de organisatie van de Tour de France dit jaar.

Van Vliet weet hoe het is om een wielerevenement te organiseren, want hij is organisator van de Amstel Gold Race. In het verleden reed hij meerdere malen de Tour de France en was hij ook actief als bondscoach van de Nederlandse profrenners op de weg.

Renate de Haas

De moeder van profrenner Dylan van Baarle, Renate de Haas, vertelt over het gevaar dat bij wielrennen komt kijken en over de jeugd van haar zoon. Van Baarle werd in zijn jonge jaren al meerdere keren Nederlands kampioen en rijdt sinds 2018 voor het team van INEOS.

Verder praat Zijlaard ook nog over de tour met oud-wielrenner Erik Breukink, die ook al te zien was in de vorige aflevering van Zesdaagse TV.