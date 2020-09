Wie zit achter de brandjes en vernielingen op Goeree-Overflakkee?

Goeree-Overflakkee kampt met een stijging van het aantal brandjes en vernielingen. Op het eiland vatten tot nu toe meerdere containers vol vuil of plastic, dixi's en houtblokken en -stapels vlam. Verder werd een bushokje gesloopt. Daarnaast werd het insectenhotel op de rotonde aan de Schaapsweg en de N59 in Ooltgensplaat in brand gestoken.

De meeste branden vinden plaats in de vroege nachtelijke uren en gebeuren vooral op het midden van het eiland: Dirksland, Middelharnis en ook bij Ooltgensplaat. "Het zijn heel veel onkosten, het is schade, het is gevaarlijk en misschien heeft diegene die het doet ook wel hulp nodig", zegt een woordvoerder van de politie. "Dus we zijn heel erg op zoek naar de verdachte." Overigens sluit de politie niet uit dat het ook om meerdere daders kan gaan.

Getuigen worden gehoord en camerabeelden worden bekeken, maar dat heeft tot nu toe geen resultaat opgeleverd. De politie hoopt dat bewoners op Goeree-Overflakkee de extra ogen en oren kunnen zijn, zodat het aantal brandjes en vernielingen kan afnemen.