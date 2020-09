Geen mondkapjesplicht meer bij Feyenoord, Sparta en Excelsior

Bij officiƫle wedstrijden in het betaald voetbal in Rotterdam is het niet meer verplicht om een mondkapje te dragen. Tot nu toe was dat bij de oefenduels van Feyenoord, Sparta en Excelsior wel het geval. Burgemeester Aboutaleb vindt dat het experiment in de drie voetbalstadions in Rotterdam de afgelopen maand goed is verlopen.