Zou jij je lichaam verkopen voor 4700 euro?

De telefoon van een farmaceutisch bedrijf in Leiden staat sinds een paar dagen roodgloeiend. Ze willen daar binnenkort een door hun ontwikkeld kandidaat-vaccin tegen corona gaan testen op vrijwilligers. Nou ja, vrijwilligers... de aanmelders krijgen er een fors bedrag voor, namelijk 4700 euro.

Helemaal vrij van gevaar is het volgens het bedrijf niet. Wel verwachten ze dat de bijwerkingen op korte termijn mild van aard zullen zijn, zoals wat hoofdpijn, koorts, griepverschijnselen en moeheid. Wat betreft de langere termijn tast het bedrijf meer in het duister. Ondanks die onzekerheden hebben ze aan aanmeldingen geen gebrek. Het zijn er zelfs zoveel dat aanmelden al niet meer mogelijk is.

Zou jij proefkonijn willen zijn voor een test-vaccin tegen het coronavirus als je er 4700 euro voor zou krijgen? Met deze vraag onder de arm toog verslaggever Sjoerd van Oortmerssen naar Rotterdam-Blijdorp.