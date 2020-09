Dit gebeurt er met dat wattenstaafje in je neus na een coronatest

Wattenstaafjes die diep in kelen en neuzen gestoken worden: de coronatest is geen lokkertje. Maar als je denkt dat je besmet bent, zul je er toch aan moeten geloven. De wattenstaafjes verdwijnen in een buisje en gaan naar het laboratorium. Maar wat gebeurt daar precies?

Verslaggever Suzanne Mulder kijkt mee in het laboratorium van het Erasmus Medisch Centrum in Rotterdam, waar iedere dag duizend samples worden geanalyseerd.

Biologische veiligheidskast

Drie tot vier keer per dag wordt afgenomen testmateriaal per koerier naar het Rotterdamse ziekenhuis gereden. De aangeleverde samples zijn verpakt in safety bags; plastic zakken die niet kunnen scheuren.

Veiligheid staat vanaf de drempel bovenaan het lijstje. Hoofd Laboratorium Richard Molenkamp: "De zakken openen we in een biologische veiligheidskast. Dan wordt gekeken of er bijvoorbeeld geen lekkende buisjes in zitten." Iets wat Molenkamp overigens nog niet heeft meegemaakt.

Verhaal gaat verder onder de afbeelding

In de biologische veiligheidskast zit een luchtgordijn tussen de medewerker en het materiaal. De lucht wordt afgezogen en gaat door filters die gegarandeerd virussen tegenhouden.

PCR-test

In rekjes gaan de buisjes met de samples vervolgens naar het laboratorium. Daar wordt het virus met een vloeistof onschadelijk gemaakt en genetisch materiaal vrijgemaakt (RNA).

"De test die wij doen, de zogenaamde PCR-test, vermeerdert een klein stukje van dat genetisch materiaal tot hele grote hoeveelheden", vertelt Molenkamp. Daarna kunnen de medewerkers van het laboratorium die grotere hoeveelheid waarnemen.

Niet over één nacht ijs

Het coronalab van het Erasmus Medisch Centrum draait op volle toeren. "Het Erasmus MC is een internationaal erkend referentiecentrum van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO)", zegt Molenkamp. "Al vanaf eind januari werden hier een tiental testen per dag gedaan van mensen die terugkeerden uit China en later ook Italië."

Samen met andere laboratoria die zijn aangesloten bij de WHO, zijn de eerste testen mede ontwikkeld in het Erasmus MC.

Lange werkdagen

Inmiddels is het laboratorium flink opgeschaald. Molenkamp: "We hebben nu werkdagen van 08:00 tot 20:00 uur."

Mocht het nodig zijn, kan er uitgebreid worden naar langere dagen, maar daarbij plaatst Molenkamp een kanttekening. "Dat betekent dat je een grotere bezetting in de nachtdienst moet hebben. Het is niet alleen die ene analist die een monster in een apparaat zet. Daar zit een keten achter van koeriers, ontvangst, het aanmelden, het voorbewerken... dus dat zou wel meer opschaling vereisen."

En, zegt Molenkamp over mogelijke opschaling: "We hebben natuurlijk ook primair een verantwoordelijkheid naar de patiënten die hier in het Erasmus MC liggen. Waar we nu over praten is het testen van mensen met milde klachten die niet in een ziekenhuis zijn. Dat is een belangrijke maatschappelijke rol van het ziekenhuis, maar onze aandacht moet ook liggen bij de patiënten die we hier hebben. Ieder microbiologisch laboratorium dat nu aangehaakt is zal zijn uiterste best doen om te voldoen aan de vraag die er is én realistisch aan te geven waar de grenzen liggen."