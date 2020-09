Rotterdamse burgemeesters vertellen in documentaire over hun herinneringen aan de raadzaal

De raadzaal in het stadhuis van Rotterdam is dinsdag 100 jaar in gebruik. Ter ere hiervan maakte Rijnmond een documentaire over deze bijzondere ruimte, die het brandpunt vormt van 100 jaar Rotterdamse democratie.

De raadzaal is de plek waar de raad samenkomt en discussieert over alles wat er speelt in de stad. In de raadzaal worden de beslissingen genomen, die bepalen hoe Rotterdam vorm krijgt.

In de documentaire ‘Hier staan wij voor Rotterdam – 100 jaar raadzaal’ vertellen de huidige burgemeester Ahmed Aboutaleb en voormalig burgemeesters Ivo Opstelten en Bram Peper over hun band met de raadzaal. Ook blikken ze terug op enkele roerige periodes die de stad meemaakte onder hun bewind en de rol die de raadzaal en het stadhuis erin speelden.

Zo gaat Bram Peper in op de besluitvorming rondom de Erasmusbrug tijdens zijn burgemeesterschap, vertelt Ivo Opstelten over moord op Pim Fortuyn in mei 2002, die Rotterdam een stad in verwarring maakte en reflecteert Ahmed Aboutaleb op zijn rol als voorvechter van het vrije woord na de aanslag op de redactie van het Franse satirische tijdschrift Charlie Hebdo.'

‘Hier staan wij voor Rotterdam – 100 jaar raadzaal’ is hieronder te bekijken: