Moordverdachte aangevallen in Dordtse rechtszaal

De broer van de vermoorde Junny Frans heeft in de rechtbank in Dordrecht een verdachte aangevallen. De politie kon hem direct overmeesteren.

Een 21-jarige man uit Capelle aan den IJssel staat samen met een medeverdachte terecht voor het doodschieten van Junny Frans. Dat was in mei van dit jaar aan de Bramentuin in Rotterdam.

Justitie gaat uit van een doelgerichte liquidatie . De twee verdachten zouden zijn ingehuurd en stonden al een tijdje op het slachtoffer te wachten. Beiden konden kort na de schietpartij worden aangehouden in een gestolen auto.

In Dordrecht was dinsdag een eerste, korte zitting. Tijdens een pauze rende de broer van Frans naar de verdachte toe en pakte hem beet. Hij werd direct tegen de grond gewerkt door de aanwezige parketpolitie.

De man werd uit de zaal gezet. Na afloop was hij nog steeds boos. "Ik kon er niet meer tegen om steeds naar de moordenaar van mijn broertje te kijken. Ik heb geen spijt, ik vind het jammer dat ik hem niet heb geraakt."

De achtergrond van de schietpartij is nog onbekend. Advocate Tina Sandrk, die Anderson B. uit Capelle bijstaat: "Ik zie in het dossier nog niets staan over een motief of over een opdrachtgever."

Zij gaat er vanuit dat haar cliënt hooguit de chauffeur was van de vluchtauto's. Haar verzoek om Anderson B. vrij te laten, is door de rechtbank afgewezen.

In de auto is een handschoen gevonden met het DNA van medeverdachte Michelangelo B. uit Dordrecht. Daarop zaten ook schietsporen. In totaal is 14 of 15 keer geschoten op Junny Frans.

Beide verdachten hebben tot nu toe gezwegen tegenover de politie. De zaak gaat over drie maanden verder.