Bouwen zonder vergunning, in Rotterdam kan het nu

Bouwen zonder bouwvergunning in Rotterdam

In Rotterdam kunnen architecten zichzelf vanaf deze week toestemming geven om te bouwen. Vijftien architecten hebben dinsdag hun 'papiertje' behaald en verzorgen voortaan hun eigen vergunningen. Bang dat het mis gaat, is verantwoordelijk wethouder Kurvers van Bouwen niet. "Het gaat ook om hun reputatie." Rotterdam is de eerste Nederlandse gemeente waar dit mogelijk is.

De projecten van de gecertificeerde architecten worden door collega's gecontroleerd. Ze moeten voldoen aan alle bouwregels, maar door het overslaan van de vergunningsaanvraag bij de gemeente kan er veel tijd gewonnen worden. Het gaat om vergunningen voor gezinswoningen, dakkapellen of bijvoorbeeld tuinhuizen. Monumenten vallen weer niet onder deze nieuwe regeling.

Minder bureaucratie

Architect Maarten Polkamp heeft het pilotproject in de wijk Middelland mogen begeleiden. Een vervallen pand is weer in oude staat hersteld, waarbij de oude elementen terug zijn gebracht.

De Rotterdamse architect is erg te spreken over het werken zonder bureaucratische rompslomp.

"Het is een ontzettende verademing om op deze manier te gaan werken. Het heeft voor ons veel voordelen. Het is minder bureaucratisch, je hoeft over minder radars heen en het zorgt voor een verkorting van het hele proces."

Wethouder Kurvers hoopt dat dit project voor meer broodnodige woningen gaat zorgen in de stad. "We willen minder overheid, minder regels en sneller bouwen."