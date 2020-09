Hoop voor discotheken valt in duigen, meer testen bij verpleeghuizen

Minister-president Rutte en Minister van Volksgezondheid Hugo de Jonge maakten dinsdagavond tijdens de veertiende persconferentie rond het coronavirus bekend dat de deuren van discotheken en clubs voorlopig gesloten blijven. Ook zal er meer aandacht gaan naar de situatie per regio en wordt er bij een uitbraak in een verpleeghuis wekelijks getest.

De ministers gaven in de persconferentie duiding aan waar we nu staan en wat er wordt gedaan om de tweede golf voor te blijven. Waar de minister-president tijdens de persconferentie van twee weken geleden nog dreigde dat we op een tweede golf afstormen, zei Rutte nu dat de besmettingscijfers stabiel zijn.

Dagelijks worden er nu zo’n 500 mensen positief getest op COVID-19. Ook blijven het aantal ziekenhuisopnames en IC-patiënten stabiel op een niveau dat de zorg aankan. Daarnaast is het R-getal dinsdag voor het eerst weer onder de 1. Dat betekent dat 1 besmette coronapatiënt gemiddeld minder dan 1 ander persoon besmet.

In gesprek met samenleving

De minister-president sprak uit dat hij begrijpt dat mensen het lastiger vinden om zich aan de maatregelen houden. Daarom ging hij dinsdagmiddag op het Catshuis in gesprek met jongeren. Ook gaat hij volgende week in een online sessie in gesprek met zoveel mogelijk mensen om 'goede ideeën en kritische vragen te horen'. "Het is logisch dat mensen zelf op onderzoek uitgaan. Er is niet maar één waarheid om op de beste manier met het virus om te gaan."

Kijk naar wat wel kan

De minister riep op te kijken naar wat wel kan doordat we ons aan de regels houden. "Het verschil met een half jaar geleden is groot. Als je de hele week hard hebt gewerkt of gestudeerd, kun je in het weekend gewoon een biertje drinken op het terras."

Alleen testen bij klachten

Minister Hugo de Jonge riep op om alleen te testen als je klachten hebt. De vraag naar coronatesten is de afgelopen week afgelopen van 100 duizend naar 160 duizend tests. "Zo'n enorme toename kunnen de laboratoria nauwelijks bijbenen, daarom loopt de wachttijd op veel plekken op." De vraag naar tests is daarmee groter dan de laboratoria aankunnen.

Zeker nu de R in de maand zit, verwacht het kabinet dat meer mensen last van een verkoudheid krijgen en daarmee de druk op testcapaciteit verder oploopt. De testcapaciteit wordt daarom uitgebreid. Twee laboratoria in Duitsland zullen daar onder meer bij helpen.

Wekelijks testen in verpleeghuis bij uitbraak

Daarnaast sprak de Jonge over uitbraken in verpleeghuizen. Bij een uitbraak in een verpleeghuis zullen bewoners en medewerkers vanaf nu wekelijks getest worden totdat de uitbraak onder controle is. Ook zal het personeel meer gebruik maken van mondkapjes.

Lokale maatregelen

In het coronadashboard zal meer aandacht komen voor de situatie per regio. Daarom zijn vanaf dinsdag ook de cijfers per gemeente beschikbaar. Zo kunnen er bij een uitbraak lokale maatregelen worden genomen door de Veiligheidsregio's. "De maatregelen moeten het virus zo hard mogelijk raken en de samenleving en de economie zo min mogelijk", legde de Jonge uit.

Het kabinet heeft coronavaccins bij vijf leveranciers ingekocht en hoopt die de eerste maanden van 2021 te ontvangen.