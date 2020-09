Rijnmondexpert: 4 tips voor het aanschaffen van een huisdier

Dierenartsen zien sinds de coronacrisis veel nieuwe gezichten in hun praktijk. Omdat mensen meer thuis zijn en daarmee meer tijd hebben om een dier op te voeden, is dit het moment om een hond of kat aan te schaffen. Maar helaas komen de eerste meldingen van mensen die spijt hebben al binnen bij dierenartsen. John de Deugd, dierenarts in Ridderkerk geeft bij Radio Rijnmond daarom tips waar je op moet letten bij het aanschaffen van een dier.

1. Denk goed na over de consequenties

"Je neemt een hond of een kat niet voor een jaar, maar al gauw voor tien of vijftien jaar."

2. Kijk goed waar je het dier koopt

"Er zijn heel veel dieren die via de illegale handel aangeboden worden. Dat zijn vaak hondjes uit landen waar ze het niet zo nauw nemen. Dat is inmiddels algemeen bekend. Toch trappen veel mensen daar in zonder dat ze het in de gaten hebben. Pas thuis zien ze dat het niet helemaal klopt."

3. Denk aan de tijd en het geld dat je nodig hebt om zo'n dier goed te kunnen verzorgen.

Met een kat ben je gemiddeld een uurtje per dag bezig. Voor een hond heb je echt wel twee of drie uur per dag nodig. Je moet hem ook voldoende beweging geven.

Een kat kost je zo'n 50 euro per maand. Voor een hond moet je uitgaan van zo'n 100 tot 150 euro per maand. Dat hangt van de grootte van de hond af. Daarbij zijn extra diergeneeskundige kosten als je viervoeter ziek wordt, niet meegerekend.

4. Kijk of het klikt tussen dier en mens

Sommige asiels geven je de mogelijkheid om een kat of hond een tijdje mee naar huis te nemen om te kijken of het klikt. Wil je een jong dier aanschaffen? Kijk dan naar de raseigenschappen en of die wel bij jou en jouw situatie passen.