Nachtleven verliest vertrouwen en wil steun op maat: 'De huur is het grootste probleem'

De impact daarvan op de sector zal leiden tot nog meer economische schade, maar schaadt ook het vertrouwen. Dat zegt Thijs Boer, oprichter van Nachtwacht, een adviesorgaan voor bedrijven en de overheid voor het nachtleven.

"We hebben tot nu toe nooit perspectief gehad op iets anders dan 1 september. Dan is het 1 september en krijg je dit te horen. Dat is een droom die in duigen valt", zegt Boer teleurgesteld.

De sector heeft al maandenlang geen omzet gedraaid en raakt daarmee veel werknemers en ondernemers. "Zij kunnen gewoon helemaal niets." Het gaat daarbij volgens Boer om een gevarieerde groep mensen. "Van beveiligers tot barpersoneel en van dj's tot horecaondernemers. Zelfs taxichauffeurs en schoonmakers worden geraakt."

Met het besluit van het kabinet zal hun situatie de komende tijd nog niet veranderen.

Steun op maat

De sector heeft volgens ondernemers een stip op de horizon nodig, oftewel perspectief. Volgens Phuang Ho, manager van poppodium Annabel, betekent dat concreet steun op maat. "Er is steun, dat is heel fijn. Maar het fijnste is als er echt gekeken wordt naar wat er gebeurt, hoe ziet je bedrijf eruit, wat voor lasten zijn er en wat heb je echt nodig om te overleven. Er moet eigenlijk nog meer 'ingezoomd' worden."

Volgens Phuang Ho is de huur de grootste last van Annabel en het lastigste om op dit moment op te hoesten. "Met de overige leveranciers zijn we goede gesprekken aangegaan. Dan kan je nog wel wat. Maar de huur is denk ik het grootste probleem voor de meeste bedrijven."