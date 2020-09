Praktijkschool pakt draad op maar is nu al bang voor personeelstekort

Praktijkschool pakt draad op. "Het is iedere dag puzzelen: is dit een verkoudheidje of iemand die langer afwezig is?"

Praktijkschool pakt draad op. "Het is iedere dag puzzelen: is dit een verkoudheidje of iemand die langer afwezig is?"

"Het is iedere dag puzzelen. Is het een verkoudheidje of is het iemand die langer afwezig is?" Met dit dilemma start schooldirecteur Boaz Tates van het Accent College in Rotterdam-Delfshaven vandaag het nieuwe schooljaar. Maar nu aan de start zijn er al zorgen of ze de wel de winter doorkomen.

Uit een peiling onder schoolleiders blijkt dat 83 procent moeite heeft het docententeam rond te krijgen. En het coronavirus gaat dat alleen maar verergeren. Daarmee maken schoolleiders zich zorgen of hun school wel kan blijven draaien.

"Ik zie allemaal blije gezichten. Jullie zijn allemaal blij dat de vakantie voorbij is en dat jullie weer naar school mogen. Dat snap ik want jullie hebben vorig jaar al heel veel thuis gezeten en nu weer een hele lange vakantie", zegt Tates in zijn welkomstwoord. Dit klinkt natuurlijk een beetje dik aangezet maar het gaat wel op voor de leerlingen van het Accent College.

Thuiszitten en online thuisonderwijs is niet echt hun ding. Zij komen het beste uit de verf in de praktijk: op school en op stage. De school is dan ook blij dat de draad weer kan worden opgepakt. De praktijklessen zijn terug en de leerlingen kunnen ook weer naar hun stageplek.

Corona heeft alles een beetje verpest

"Heel fijn want het was heel stil de afgelopen maanden en nu eindelijk is er weer leven", zegt praktijkdocent horeca Herman Swemmelaar. "In een praktijkschool gaat het allemaal het beste door de leerling echt aandacht te geven en lessen te geven waarbij je ze echt kan helpen. Daar leren ze het meeste van en het snelst en onthouden ze het ook goed."

De leerlingen zijn ook opgelucht dat de lockdown voorbij is. "We bleven echt drie maanden thuis en dan deden we thuis huiswerk en thuis opdrachten. En nu kunnen we weer met de handen bezig zijn en dingen uitvoeren", zegt Chayenne. "Corona heeft alles een beetje verpest", zegt Xavier.

Op het Accent College in Rotterdam-Delfshaven zitten bijna 250 leerlingen die twee dagen per week naar school gaan en drie dagen per week een vak leren bij een bedrijf. Ze volgen een praktijkopleiding in de techniek, logistiek, zorg of horeca.

Hoe lang nog?

Door het hoofd van de directeur speelt op de eerste schooldag van het nieuwe schooljaar hoe het team compleet te houden en de school open. Zeker met de herfst op komst. "We hebben altijd met de herfst te maken met verkouden en zieke collega's, maar met een verkoudheidje kwamen ze voorheen nog naar het werk. Nu zitten ze thuis in afwachting van een test. Dan ben je ze sowieso een paar dagen kwijt en misschien zelfs wel langer."

Nu zijn er al capaciteitsproblemen bij de verschillende testlocaties en die kunnen bij een groeiende vraag groter worden. Schooldirecteuren pleiten voor voorrang voor leraren, net zoals dat nu al geldt voor zorgpersoneel. "Ja heel graag ook voorrang voor docenten", zegt directeur Boaz Tates.

Voorlopig proberen ze op de praktijkschool het coronavirus buiten de deur te houden met een aantal maatregelen. Afstand houden tussen docenten en leerlingen is bij een praktijkles niet makkelijk en soms zelfs onmogelijk. Vandaar dat in de keuken docenten én leerlingen voortaan met mondkapjes op werken.

Echt irritant zo'n mondkapje

"Het zit zo vervelend op je gezicht", zegt de 16-jarige Chayenne. "Irritant", zegt de 16-jarige Xavier ronduit. "Maar ja het is voor onze veiligheid, safety first"

Ook praktijkdocent Herman Swemmelaar merkt dat het onprettig is tijdens de les zo'n mondkapje te moeten dragen. "Ik snap best dat de kinderen dat lastig vinden want het is best wel warm als je druk bezig bent", zegt hij. "Maar we gaan het volhouden want het moet."