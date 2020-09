Corona-uitbraak Parkhuis Dordrecht veroorzaakt door één bewoner

Alle besmettingen in het Dordtse verpleeghuis Het Parkhuis zijn te herleiden zijn naar 1 bewoonster die het virus in het ziekenhuis heeft opgelopen. Dat blijkt uit onderzoek van het Amsterdam UMC naar de corona-uitbraak in het verzorgingshuis eerder dit jaar. Van de 185 bewoners met dementie raakten er 117 besmet. 31 van hen overleden.

Volgens de onderzoekers is het waarschijnlijk dat ook bewoners die geen klachten hadden, het virus hebben kunnen verspreiden. In Het Parkhuis zorgde dementie ervoor dat bewoners minder goed hun klachten konden communiceren. Maar ook medewerkers bleken niet altijd even goed in staat corona-gerelateerde klachten te herkennen bij zichzelf.

Ondanks het gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen als mondkapjes en handschoenen, raakten ook medewerkers besmet. Buiten de afdeling, of door verkeerd gebruik ervan.



Door de besmettingen onder het personeel moest er geschoven worden in de verzorging. Daardoor liepen medewerkers op afdelingen waarvan ze de bewoners niet goed kenden. Dat maakte het herkennen van klachten bij bewoners nog eens extra moeilijk.

Ook de bouw van het verpleeghuis heeft een rol gespeeld. De afdelingen zijn erg open en alleen door branddeuren van elkaar gescheiden. Fijn voor de bewegingsvrijheid van de bewoners, maar lastig als je een virus moet bestrijden, schrijven de onderzoekers.

Omdat klachten bij zowel bewoners als verzorgend personeel niet altijd werden herkend, willen de onderzoekers dat er meer getest gaat worden onder personeel van verzorgingshuizen. Dat advies is overgenomen door de regering, werd duidelijk tijdens de persconferentie dinsdagavond. Ook willen de onderzoekers graag dat personeel van verzorgingstehuizen beter wordt geleerd hoe ze klachten sneller kunnen herkennen.