Rotterdamse persfotograaf opnieuw geslagen tijdens werk: 'Het geweld neemt toe'

De Rotterdamse persfotograaf Joey Bremer is dinsdagmiddag voor de tweede keer in korte tijd fysiek aangevallen toen hij zijn werk aan het uitoefenen was.

Hij werd in Spijkenisse meermaals door twee vrouwen in zijn gezicht geslagen toen hij foto's maakte van een scooterbrand in een schuurtje aan de Berenplaat. Ook sloeg een van de vrouwen de camera uit zijn handen. Ze wilde niet dat hij foto's maakte van het incident. Pas na meerdere klappen sprongen brandweerlieden ertussen.

Bremer krijgt morgen te horen wanneer hij aangifte tegen hen kan doen. "Ik heb alle begrip voor emotie bij incidenten, maar als uitlaatklep reageren ze het af op jou", vertelt Bremer. "We zijn geen schietschijf."

De fotograaf merkt dat er steeds vaker verbaal of fysiek geweld wordt gebruikt tegen journalisten, maar dat wordt niet altijd gemeld. Sinds 2019 bestaat het meldpunt PersVeilig , speciaal opgericht om op te komen voor de veiligheid van journalisten en te helpen in geval van bedreigingen of geweld. In de eerste helft van dit jaar kwamen daar 36 meldingen binnen, waarvan tien gingen over fysiek geweld. PersVeilig ziet in de eerste maanden van dit jaar al een stijging ten opzichte van vorig jaar.

Er rust volgens Bremer onder journalisten en fotografen een taboe op het melden van geweld. "Maar wanneer een journalist geen melding maakt, bestaat het niet", zegt hij. "Jongens, meldt het alsjeblieft!", roept hij collega's daarom op.

Zeker met een professionele camera ben je volgens Bremer eerder doelwit. "Soms kom je aan en staan er 50 mensen te filmen met een iPhone, maar als je een camera hebt, ben je de sjaak."

Eind mei werd hij in zijn gezicht geslagen in het Roel Langerakpark in Rotterdam. De dader kreeg toen een taakstraf van 40 uur en moest een boete betalen.