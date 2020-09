Het weer van vandaag: de mooiste dag van de werkweek

Vandaag is de mooiste dag van de werkweek. In de ochtend lost een lokale mistbank snel op. De rest van de dag wisselen zon en stapelwolken elkaar af. Het blijft droog en het wordt 20 of 21 graden. Als de zon even wat langer schijnt zal het nog zomers aanvoelen buiten. Verder staat er maar weinig wind uit het noordwesten.