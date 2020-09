D66 wil 'terrastivals' voor uitgaanssector: 'Het moet geen saaie boel worden in Rotterdam'

De deuren van discotheken en clubs blijven voorlopig dicht. Uitbaters hadden de hoop dat ze vanaf september weer open mochten, maar dat kan niet volgens het kabinet vanwege besmettingsgevaar. De sluiting, die al vanaf half maart duurt, kost de sector veel geld.

Wat kan er wel?

D66 wil dat Rotterdam de ondernemers maximaal zal ondersteunen bij het opstellen van alternatieve plannen, zodat de zaken toch weer open kunnen.

"Geef ze ruimte. Geef ze mogelijkheden om met alternatieven te kunnen komen", zegt fractievoorzitter Chantal Zeegers. "Bijvoorbeeld dat ze een restaurant kunnen gaan openen in hun zaak, of delen van de buitenruimte kunnen gaan gebruiken."

Zeegers noemt als voorbeeld zogenaamde 'terrastivals'; gasten zitten op het terras om te eten en te drinken, daaromheen wordt iets georganiseerd. Dat kan live entertainment zijn of een silent disco. "Het is de sfeer van een festival, wel op anderhalve meter afstand en dus anders, maar het is beter iets dan niets", zegt Zeegers.

D66 vindt het belangrijk dat dit soort evenementen weer kunnen in Rotterdam. Naast dat eigenaren van uitgaansgelegenheden zo weer wat kunnen verdienen, is het ook goed voor de stad. "Het moet niet een saaie boel worden hier. Rotterdam was heel goed in die levendigheid en dat moeten we niet verliezen."

De gemeente Rotterdam moet van D66 buitenruimte ter beschikking stellen, net zoals is gedaan bij de horeca. Die zaken mochten hun terrassen uitbreiden zonder dat er kosten aan vastzaten. Dat zou ook voor de evenementensector of de nachtclubs gedaan kunnen worden.

Winterterrassen

Voor de horeca wordt ook voor de winterperiode gevraagd om grotere terrassen te morgen houden, met de mogelijkheid een tent neer te zetten. "Maak daar nu al de plannen voor, want dan kunnen de ondernemers nu al gaan investeren. Nu blijken die tenten volgens de regels van de gemeente niet overal te mogen."

Omdat het uitgaansleven door het coronavirus voorlopig nog wel tegen veel beperkingen aanloopt, vraagt D66 de gemeente ook om nu al alternatieve plannen voor evenementen in de wintermaanden te gaan zoeken. Bijvoorbeeld voor het Internationaal Filmfestival Rotterdam dat eind januari op de planning staat.

"We moeten niet zeggen wat er niet kan, maar juist kijken naar wat er wel kan", zegt D66 fractievoorzitter Zeegers. Komende donderdag wordt het voorstel besproken in de Rotterdamse gemeenteraad.