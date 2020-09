Verdeeld Avicenna College snakt vooral naar rust

Het is een ongelukkig begin van het nieuwe schooljaar, dat wel, zegt Geers, en een bijzonder uitdagende klus voor hem. "Dat is een understatement", zegt hij op Radio Rijnmond. "Maar het gaat om de leerlingen. De school moet open, dus we gaan ook gewoon open en dat is ook zeker wat we gaan doen. Schouders eronder en verder. Er zijn weliswaar 32 docenten ziek gemeld, maar we hebben ook een heleboel collega's die er wel gewoon zijn en daar gaan we lekker mee beginnen."

In totaal zitten 43 medewerkers thuis uit protest tegen de gang van zaken op de Rotterdamse school waar al langere tijd meerdere conflicten slepen. Geers: "De leerlingen hebben uiteraard van alles gelezen en gehoord. Er zijn heel veel verhalen. Sommige zijn waar, sommige niet. Dat krijg je in dit soort situaties."

Interne machtsstrijd

Wat de leerlingen gelezen en gehoord hebben is dat een interne machtsstrijd uiteindelijk resulteerde in het per direct opstappen van de vorige directeur, Wim Littooij. Hij vertoonde volgens een onderzoek van Bureau Integriteit Nederlandse Gemeenten (BING) grensoverschrijdend en onzuiver gedrag. Ook zette hij de kritische medezeggenschapsraad onder druk en zou hij personeel hebben gebruikt om contractverlengingen af te dwingen.

"Dat zou zomaar waar kunnen zijn", zegt Geers. "Toen ik binnenkwam was er inderdaad enorme verdeeldheid en verwarring; mensen die boos waren en gekwetst. Wat daar exact de oorzaak van is, is goed om te weten om er uit te komen, maar ik wil ook vooral naar voren kijken."

Geers' voornaamste taak, zo zegt hij zelf, is zorgen dat iedereen weer in gesprek met elkaar gaat en er een streep onder het conflict komt. Dat kan wel eens lastig worden, want een aantal medewerkers staat nog altijd vierkant achter oud-directeur Littooij en ziet hem ook het liefst terugkeren. "Ik snap dat niet, dus daar ga ik mee in gesprek."

Tot half twee 's nachts praten met ouders

Geers heeft ook met vijfhonderd ouders gesproken tijdens een informatieavond. Daar bleek dat niet alleen het personeel, maar ook de ouders in twee kampen zijn verdeeld. "De een zegt: 'we moeten alle docenten ontslaan die dit doen, want ze moeten gewoon werken'. De ander zegt: 'ik heb liever dat mijn kind geen les heeft en dat er geluisterd wordt naar deze mensen'. De gesprekken hebben geduurd tot half twee 's nachts; toen gingen de laatste ouders naar huis."

De interim-directeur heeft er alle vertrouwen in dat het uiteindelijk gaat lukken om de neuzen dezelfde kant op te krijgen, al wil hij er geen termijn aan hangen. "Voorlopig gaan we door tot dit opgelost is", zegt hij. "We moeten zorgen dat er rust is. Ik vind het belangrijk dat de school een directeur krijgt met een profiel dat past. Dat geldt ook voor de bestuurder."

Maandag en dinsdag waren studiedagen, die uiteraard in het teken stonden van de crisis op de school. De eerste 'normale' schooldag, woensdag, staat voor de 1050 leerlingen in het teken van introductie. "We hebben een verrassing voor ze en een leuk programma. We hopen dat ze vooral met een enorm goed gevoel naar huis gaan om vervolgens morgen aan de sommetjes en talen te starten."