Feyenoord-supporters kunnen kiezen welke thuiswedstrijd ze willen zien

Seizoenkaarthouders bij Feyenoord kunnen zelf kiezen bij welke van de eerste drie thuiswedstrijden zij aanwezig willen zijn. Dat heeft de club woensdag bekend gemaakt. Door corona kunnen er bij de eerste drie thuiswedstrijden slechts dertienduizend toeschouwers in de Kuip zitten, terwijl Feyenoord bijna dertigduizend seizoenkaarten heeft verkocht.

Op zondag 20 september is de eerste thuiswedstrijd van Feyenoord tegen FC Twente. Een week later komt ADO Den Haag langs en op 18 oktober speelt het elftal van trainer Dick Advocaat thuis tegen Sparta. Seizoenkaarthouders kunnen zelf aangeven bij welke wedstrijd de voorkeur ligt om te bezoeken. Fans van Feyenoord hebben zo de garantie in ieder geval ten minste één van de eerste drie thuiswedstrijden te bezoeken.

Dinsdag werd bekend dat er in de Kuip geen mondkapjesplicht meer is.