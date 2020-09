Hoeveel zin heeft een coronapersconferentie als er weinig nieuws in zit?

Discotheken blijven dicht. Er komen geen verdere versoepelingen van de regels. Blijf je houden aan de coronaregels. Er zat weinig nieuws in de persconferentie van premier Rutte en minister De Jonge. Wat is de zin van een persconferentie waarin niks nieuws wordt gemeld? Crisisexpert Menno van Duin legt uit.

Het is eigenlijk allemaal met een woord samen te vatten: momentum. "Momentum creëer je het meest met een persconferentie", legt Van Duin uit. Hij is lector crisisbeheersing bij het Instituut Fysieke Veiligheid. "Uiteindelijk pak je nog steeds de meeste aandacht op die manier."

Nederland wordt langzaam coronamoe, zegt de crisisexpert. "Maar helaas wordt het virus nog niet zo moe van ons. We willen er met elkaar vanaf zijn, maar dat zijn we niet. De eagerness van het begin om alles te volgen en lezen is er niet meer, dus van de zeven miljoen zullen er misschien gisteravond 2,5 miljoen over zijn gebleven. Dus het momentum verdwijnt wat, maar het virus jammer genoeg niet. Dat is een lastig dilemma."

Daarom is het van belang dat de premier en minister de persconferenties wel blijven houden, zegt Van Duin. "Al is het maar om die aandacht weer even te focussen. Het aantal kijkers neemt natuurlijk af, maar op een andere manier in een keer zoveel mensen bereiken is bijna onmogelijk. Het feit dat die persconferenties er zijn, heeft allerlei gevolgen. Een groot aantal mensen praat er weer over. Via Twitter wordt er bijvoorbeeld commentaar over gegeven. Dat creëert weer momentum."

De bruiloft van Grapperhaus

Een groep die het kabinet keer op keer blijft aanspreken zijn de jongeren. Al is de kans dat zij naar de persconferenties op tv kijken klein. Zou dat niet veel effectiever via social media kunnen? Van Duin denkt van niet. "Daar bereik je maar een kleine groep mee."

Wat ook niet meewerkt in het vasthouden van de aandacht voor de coronaregels is het feit dat steeds meer mensen om ons het er er niet zo nauw meer mee nemen. Een ongelukkig voorbeeld daarvan was minister Grapperhaus. Hij hield op zijn eigen bruiloft onvoldoende afstand, blijkt uit foto's die werden gemaakt. Ook omhelsde hij zijn schoonmoeder en schudde hij handen met gasten.

Onhandig, ja, zegt Van Duin, maar het kan gebeuren. "De belangrijkste les van Grapperhaus is eigenlijk dat we allemaal zwak zijn en soms fouten maken. Juist in de coronacrisis is het eenvoudig om fouten te maken. Het kan niet honderd procent goed gaan. Dat moeten we ook uitdragen. We doen allemaal ons stinkende best en tegelijkertijd zie je dat het soms mis gaat."

Van Duin is dan ook kritisch op het boetebeleid. Hij vindt dat alleen mensen die meerdere keren de fout ingaan, beboet moeten worden. "Diegenen die structureel feesten houden met tientallen mensen, daar moet je hard tegen optreden. Niet die enkele keer dat je te dicht bij elkaar zat."