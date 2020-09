Johan de Boterhammenman weer aan de slag na vakantie: 'Ik smeer iets meer sinds corona'

Hij had het een tijd wat rustiger door de zomervakantie en kan nu weer vol aan de bak. Sinds deze week is de befaamde Rotterdammer Johan de Boterhammenman in de wijk Bloemhof weer bezig met smeren. En dat zijn iets meer boterhammen dan voor de coronacrisis. "Het waren er altijd tussen de zestig en zeventig en nu meestal tussen de zeventig en tachtig."

Geen kind mag zonder brood zitten. Onder dat motto smeert Johan al twee jaar sneetjes voor armere kinderen in de wijk op Zuid. "Het is op mijn pad gekomen en sindsdien doe ik het. Het is blijkbaar mijn roeping," zegt hij terwijl hij vakkundig een boterham in een brooddoos duwt. Johan is inmiddels een bekendheid in de stad en moet zelfs soms op de foto met passanten. "Er zijn inderdaad steeds meer mensen die iets van me willen."

Zorgen om de coronacrisis maakt hij zich niet, maar 'druk maak ik me altijd zolang ik dit werk moet doen'. Zolang het werk nodig is, kan Johan altijd wat hulp gebruiken. "Geld is altijd handig, al heb ik het liefst gewoon spullen. Bijvoorbeeld kaas, halal worst, boterhammen of brooddozen."

'Dit zou toch niet mogen?'

Johan krijgt inmiddels weer hulp van Ed Kurk, die als vrijwilliger Johan helpt met het bezorgen van de broodjes op basisscholen. "Ik wil iets goeds doen voor de gemeenschap, voor de kinderen voornamelijk. Dit zou toch niet mogen, in een rijk land als Nederland? Dat zij zonder eten op school zitten?"

Als het aan de Boterhammenman zelf ligt, dan wordt het aantal basisscholen dat gebruik maakt van zijn diensten uitgebreid. Johan roept scholen op zich bij hem te melden als er kinderen zijn die met een lege maag op school zitten. "Dan komen wij er samen uit."