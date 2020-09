Pop-up-terras Palmboompjes een succes, maar voor hoe lang nog?

'We hebben hier een soort festivalsfeer.' Radioreportage over pop-up-terras Palmboompjes aan de Maas.

Je mag het gerust een goud idee noemen. Eilis Withagen en Karyan Koh hadden naar eigen zeggen 'tijd om na te denken' toen de coronapandemie hard toesloeg en het ene na het andere huwelijks- en bedrijfsfeest werd afgelast in hun evenementenpand aan de Boompjeskade. Een pop-up-terras was het antwoord, maar voor hoe lang nog? De Palmboompjes aan de Maas moet weg, vindt de gemeente.

Het idee was even simpel als geniaal. Verhuis de boel naar buiten. Het uitzicht op het Noordereiland, de Erasmusbrug en de iconische hoogbouw van de Kop van Zuid is magnifiek. Met kleurige Tibetaanse vlaggetjes, een bar in een container, een koffiewagen met barista en tropische elementen kom je vervolgens een heel eind. Eilis: "We hebben hier echt de sfeer van een festival. Volledig relaxed chillen aan de Maas."

Bij Palmboompjes voel je je even op vakantie en misschien nog wel belangrijker: "Dankzij Palmboompjes houden wij 25 mensen aan het werk." Om het pop-up-terras ook bij slecht weer open te kunnen houden hebben ze een dak van tentzeil gemaakt. Perfect toch?

Dreigement

Maar juist in dat zeil zit voor de gemeente het probleem. Boompjes heeft een strenge brief ontvangen met het dreigement van een flinke boete. Binnen een week moeten de tenten weg zijn. Voor 'bouwwerken' moet eerst een vergunning worden afgegeven.

Maar is een tentdak een bouwwerk? Het zit nergens 'nagelvast' en is volgens de onderneemsters zo veilig als maar kan. "Het is gebouwd door professionele tentenbouwers met veel ervaring op grote festivals. We hebben storm Francis zonder enig probleem doorstaan."

Geen escape

De bezoekers weten Palmboompjes te vinden. Op een doordeweeks dag is het rond het middaguur al lekker druk. "Het uitzicht is super", zegt een bezoeker.

"Veel mensen hebben al gevraagd of we dit willen blijven doen", zegt Karyan. "Ze zijn super enthousiast." Palmboompjes wordt volgens het plan eind oktober weer ingepakt. Als het zover komt tenminste.

"We hebben nog niet echt een escape", erkent Koh. "We hopen er in goed overleg uit te komen. Eilis Withagen hoopt 'op een wonder van boven'. "Dit is te mooi om te stoppen. We worden er niet rijk van, maar blijven met z'n allen bezig. We maken er het beste van in deze situatie."

Thuiszitten

Voor barista Lars zijn de gevolgen groot als Palmboompjes moet opdoeken. "Het wordt elke week drukker. Voor mij is dit geweldig. Zonder Palmboompjes had ik nu waarschijnlijk thuis gezeten zonder werk en met een uitkering."

Er is nog een sprankje hoop dat er een 'polderoplossing' mogelijk is met de gemeente. Zeker in deze zware tijden waarbij het ieders belang is dat mensen aan het werk blijven.

De waarschuwingsbrief was streng, maar in informele gesprekken is er meer begrip voor de tijdelijke situatie.

Ook aan Rijnmond laat de gemeente weten dat het tentdak niet is toegestaan, maar dat Palmboompjes zijn zienswijze in kan dienen en dat de gemeente open staat voor gesprek.