Amateurbolwerk Leonidas maakt toch doorstart

Daardoor denkt de club aan het Erasmuspad verder te kunnen aangezien het eerste elftal van de zondagtak een enorme kostenpost was. Dat elftal kwam uit in zondaghoofdklasse. Het zaterdagteam speelt in de derde klasse.

Kostenpost

De spelers van de zondagtak zullen zoveel mogelijk ondergebracht worden bij de zaterdagelftallen of op zoek moeten naar een andere club. Voorzitter Bart Kreft geeft aan dat deze wijziging veel geld zal schelen. "Daarnaast gaan we ook niet verder met dure (jeugd)trainers”, vervolgt Kreft. “We gaan meer inzetten op de bereidheid van onze leden om als vrijwilliger de club te ondersteunen. De laatste jaren was dat een van de knelpunten. Van oudsher zijn wij natuurlijk een katholieke vereniging met mensen die veel werk hebben gedaan voor ons cluppie, maar doordat de wijken om ons heen zijn veranderd, en zodoende ook onze leden, is het steeds lastiger gebleken om vrijwilligers te vinden. Met behulp van ledenwervingen op scholen en een voetbalschool aan te bieden, hopen wij dit probleem op te kunnen lossen.

Fusie

Leonidas heeft afgelopen maand nog pogingen gedaan om te fuseren. Echter zijn onderhandelingen met o.a. SVV uit Schiedam en Rotterdam United op niets uitgelopen. Hierdoor staan de Rotterdammers er nu ‘alleen’ voor. “Het wordt spannend of we het aan kunnen, maar de hoop is er”, vertelt de voorzitter. "In januari kunnen we zien of al deze beslissingen goed hebben uitgepakt", aldus Kreft.