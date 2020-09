Marathondirecteur Mario Kadiks: 'Door een belevings-app toch nog een marathongevoel dit jaar'

Mario Kadiks, directeur van de Rotterdam Marathon en organisator van de NN Running Day, legt uit wat er precies gaat gebeuren op 11 oktober. "We laten mensen door middel van een belevings-app toch nog het marathongevoel meekrijgen", zegt Kadiks. "We hebben bij het ontwikkelen van de app goed gekeken naar wat de marathon zo bijzonder maakt. Neem bijvoorbeeld het zingen van Lee Towers vlak voor de start van de Rotterdam Marathon. Dat soort belevingselementen hebben we gepakt en in een app gestopt".

Keuze uit meerdere grote loopevenementen

Tijdens de NN Running Day kunnen deelnemers kiezen uit verschillende grote loopevenementen die zij virtueel kunnen lopen. Naast de Rotterdam Marathon kunnen hardlopers bijvoorbeeld ook kiezen om via de app de Marathon Eindhoven of de Singelloop Utrecht te lopen. Ook kan er gekozen worden uit verschillende afstanden.

De Running Day zorgt er voor dat hardlopers zonder dat ze bij elkaar hoeven te komen toch virtueel een marathon met elkaar kunnen lopen. "Stel dat iemand uit Rotterdam en iemand uit Amsterdam samen willen lopen. Dan kunnen ze, weliswaar op andere plekken, tegelijkertijd aan dezelfde marathon starten. Je krijgt via de app ook te horen wat het verschil is tussen jouw tijd en de tijd van degene waarmee je loopt".

Alleen op 11 oktober

Nu is het niet zo dat je de app van de Running Day ook kan gebruiken om vóór of na 11 oktober al een marathon te lopen. "Je moet de app zien als een evenement dat op één dag plaatsvindt", vertelt Kadiks. "Je kan wel je eigen route en startgolf kiezen".

De app is gratis voor iedereen en aanmelden kan via https://www.nnmarathonrotterdam.nl/nn-running-day/ .

Bekijk hierboven het hele interview met marathondirecteur Mario Kadiks.