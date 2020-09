Zanger Amazing Stroopwafels: 'ik heb heel lang als maagd rondgelopen'

Voorman Wim Kerkhof van de Amazing Stroopwafels is de gast van deze week in het Rijnmond-programma Ja Toch! Niet Dan? Daarin krijgen bijzondere regiogenoten het woord: is iets tof, of juist niet? Als Kerkhof het thema 'Tinder' voorgelegd krijgt, klapt hij opeens vrolijk uit de school.

"Ik ben helemaal geen goede dater", bekent Kerkhof spontaan in het programma. "Ik heb ook heel lang nog als maagd rondgelopen, terwijl vriendjes om me heen al lang en breed verkering hadden. Ik was look helemaal geen charmeur die iedere vrouw om zijn vinger wond. Helemaal niet."

''Met Tinder heb ik desondanks nooit te maken gehad,'' lacht Kerkhof. ''Ik ken de namen van die sites wel hoor. Tinder, en Grindr geloof ik. Maar verder? Ik weet dat je iemand weg kan swipen. Dat vind ik iets kunstmatigs, al schijnt dat swipen tegenwoordig vaker voor te komen.''

Kerkhof had het niet nodig, zegt hij opgelucht. Hij kreeg uiteindelijk een relatie en werd vader. "In mijn geval is het gelukkig, via de natuurlijke weg, toch helemaal goed gekomen.''