Olifantenpuber uit Blijdorp vliegt uit naar bachelorpad in Frankrijk

Kleine jongetjes worden groot en dat geldt zeker voor olifanten. Voor de 5-jarige Sunay uit Diergaarde Blijdorp betekent dat dat het tijd is om het nest te verlaten. Woensdag vertrekt de jonge olifantenbul in het kader van een fokprogramma naar een dierentuin onder Parijs.

Het zal Sunay in Frankrijk aan niks ontbreken, want hij komt in een gloednieuw olifantenbedrijf. De Rotterdamse olifant krijgt in zijn bachelorpad gezelschap van een ander jong mannetje, Rajendra uit Keulen, en later ook nog van een derde jonge bul.

"Onze Sunay kan zijn energie goed kwijt bij deze andere bullen", zegt ex-verzorger Kasper Willebrandts, die met Sunay meereist naar Frankrijk en hem helpt om te acclimatiseren in zijn nieuwe thuisland.

Sunay laat in Blijdorp moeder Bangka, oma Irma achter en zusje Faya achter. Al is die laatste daar misschien niet zo rouwig om. Zij was niet altijd gediend van Sunays puberale uitspattingen.

In de natuur verlaten jonge mannelijke olifanten ook altijd de groep als ze in de puberteit belanden. De overgebleven vrouwtjes in Blijdorp hebben sinds kort gezelschap van bul Fahim, dus zij hoeven het niet zonder testosteron te doen.