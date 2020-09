Wees trots op je kroeshaar: 'Ook al zie je jezelf niet op tv, je moet weten dat jij er ook toe doet'

Radio-interview met Sharon Lang over campagne The Best Version Of You

Draag je natuurlijke haar met trots, want je bent perfect zoals je bent. Met die boodschap start de Rotterdamse Sharon Lang een speciale campagne voor kinderen, want jong geleerd, is oud gedaan.

Het hebben van kroeshaar wordt helaas nog steeds door veel mensen ervaren als iets dat 'niet mooi', 'niet netjes' of zelfs 'lelijk' is. Opvattingen die al generaties worden doorgegeven van oma op dochter en van dochter op kleindochter.

"Er is wel een beweging aan de gang waardoor men er bewust van wordt", legt de 34-jarige Sharon uit. Ze richtte tien jaar geleden samen met haar nichtje Natural Hair Club op, dat inmiddels is uitgegroeid tot het grootste online natural hair-platform van de Benelux.

"Een groot gedeelte beseft zich ook wel: ik ben goed zoals ik ben. Ik hoef niks aan mijn haar te veranderen, want ik ben daarmee geboren." Toch is dat bij kinderen vaak niet het geval, merkt Sharon. "Vandaar ook de campagne, want hoe vroeger je ermee begint om de bewustwording te creëren hoe beter." Met de videocampagne The Best Version Of You wil ze jongens en meisjes inspireren om hun authentieke zelf te zijn, met of zonder kroeshaar.

Weinig kroeshaar op tv

Op tv is er helaas nog steeds weinig kroeshaar te zien. Daardoor herkennen jongens of meisjes zich niet in hun helden. Sharons campagne helpt daarbij. "Ook al zie je jezelf niet op tv, je moet jezelf in de spiegel kunnen aankijken en weten dat jij er ook toe doet en perfect bent zoals je bent."

Naast de videocampagne organiseert ook drie workshops voor kinderen - over haarstijlen, het visualiseren van je betere ik en verbale weerbaarheidstraining - en geven ze op twee basisscholen op Katendrecht les aan luizenmoeders.

"Een luizencontrole is iets positiefs, maar kinderen met kroeshaar ervaren dat toch anders", zegt Sharon. "De luizenmoeder kan bijvoorbeeld niet weten hoe je omgaat met kinderen met kroeshaar en hoe je bij hen de controle doet."

Dat is vaak geen onwil, zegt Sharon, maar kinderen kunnen er toch een naar gevoel van krijgen. "Daardoor krijgen ze mee dat ze ander haar hebben dan hun klasgenootjes. Is mijn haar dan niet goed genoeg?, kunnen ze denken. Daar worden de plantjes al gezaaid."