Justitie eist ruim 12 jaar cel tegen Schiedammer voor mislukte moordpoging

Justitie eist in hoger beroep 12 jaar en 7 maanden gevangenisstraf tegen een 46-jarige Schiedammer. De man, Jimmy R., wordt verdacht van een moordpoging op een 53-jarige Rotterdammer in maart 2015.

De twee mannen hadden in het recreatiegebied de Bernisse bij Simonshaven een afspraak. Wat daarna gebeurde op Voorne-Putten is een verhaal met twee kanten. Het slachtoffer zegt dat de verdachte plotseling een wapen trok en op hem schoot. Door in het ijskoude water te springen, bleef hij ongedeerd.

De verdachte zegt dat het slachtoffer een wapen trok en dat hij wel moest schieten om zichzelf te verdedigen. De ontmoeting zou zijn gearrangeerd om te praten over het verlies van een partij drugs.

Eis is lager

De verdachte werd eerder door de rechtbank veroordeeld tot een straf van veertien jaar. De eis is lager, omdat justitie erkent dat het hoger beroep lang op zich heeft laten wachten.

Het slachtoffer is René F. Hij was eerder betrokken bij de omkoping van douanier Gerrit G. Hij zou ook opdrachtgever in de vergismoord op Rob Zweekhorst (op 1 januari 2014) zijn. De verdachte, Jimmy R., werd eerder verdacht van die moord.