Vrouw hoort inbreker in haar huis en belt politie, een verdachte aangehouden

Het zal je maar gebeuren: midden in de nacht wakker worden van een inbreker die in je woonkamer aan het rommelen is. Dit overkwam een bewoonster van de Selma Lagerlöfborg in Schiedam in de nacht van dinsdag op woensdag. Zij heeft direct de politie ingeschakeld, die de verdachte kort na het telefoontje wist aan te houden.