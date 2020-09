Zeker 29 Rotterdamse studenten spieken tijdens online tentamens; mogelijk enkelen van opleiding gestuurd

De eerstejaars International Bussiness Administration (IBA) zaten in een appgroep, waarin in totaal tijdens zeven tentamens antwoorden uitgewisseld werden. Het spieken gebeurde bij toetsen die in juni en juli werden afgenomen. In totaal zaten er 83 leerlingen in de groep.

Van vijftig van hen kon de identiteit worden achterhaald. Van 29 IBA-studenten is bewezen dat ze tijdens tentamens de app gebruikten. Anderen waren alleen lid en keken niet op hun telefoon tijdens een toets. Niet iedereen wordt daarom even hard gestraft.

Niet doorstuderen

De examencommissie van de Rotterdam School of Management, waaronder de opleiding valt, adviseert enkele studenten niet verder te laten studeren. Rector magnificus Rutger Engels beslist hier uiteindelijk over. Omdat het onderzoek hiernaar nog loopt, kan woordvoerder Marianne Schouten van het RSM niet zeggen hoeveel studenten misschien niet kunnen doorstuderen.

Volgens haar is het wel mogelijk dat er studenten die hebben gespiekt dit jaar niet over zijn gegaan, omdat hun tentamens niet telden en ze de herkansing pas aankomend studiejaar mogen maken.

De Erasmus Universiteit laat weten dat fraude altijd wordt geprobeerd te voorkomen en ook altijd boven water komt. "Dit jaar moeten studenten tentamens maken onder bijzondere omstandigheden, namelijk online", vertelt Schouten. "Maar studenten moeten weten dat er consequenties verbonden zijn aan het plegen van fraude."