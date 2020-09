Justitie eist werkstraf tegen frauderende penningmeester dierenopvang

Justitie eist een werkstraf van 240 uur tegen de voormalige penningmeester van dierenopvang de Kattenmand in Nieuw-Lekkerland. Hij zou voor 50 duizend euro in eigen zak hebben gestoken.

Het geld ging onder meer op aan boodschappen, verzekeringen en telefoonkosten, zegt justitie. Ook zou hij de dierenambulance privé hebben gebruikt.

De 67-jarige verdachte uit Krimpen aan den IJssel ontkent. Hij zegt zich dag en nacht te hebben ingezet voor de Kattenmand. Wel geeft hij toe dat de administratie een rommeltje was. Hij hield geen kasboek bij.

De man was in 2009 een van de oprichters van de dierenopvang in Nieuw-Lekkerland. Na lange procedures is zijn ontslag in 2019 door de rechter goedgekeurd. “Het is mijn levenswerk. Daar ga ik toch niet van stelen?”, zei hij woensdag tegen de rechter.

De oud-penningmeester zegt dat hij een grote dierenvriend is. Hij is nu betrokken bij een stichting die vermiste dieren zoekt. “Mensen kennen mij nog steeds als ‘Hans Kattenmand’. Ik word regelmatig gebeld of ik dieren kan opvangen.”

Toen hij nog bestuurslid was bij de Kattenmand maakte hij filmpjes van dieren. In totaal staan er 900 op YouTube. Advocate Van Pelt liet de rechtbank aan het begin van de zitting een zo’n filmpje zien. “Dit is hond Saar. Zij mist een achterpootje. Mijn cliënt heeft een rolstoel geregeld voor het dier.” De rolstoel kwam er onder meer door een donatie van Rinus Gerritsen van Golden Earring.

Justitie wil naast de werkstraf ook een voorwaardelijke celstraf van drie maanden. Verder vraagt zij terugbetaling van de 50 duizend euro.



Gaspistool

De man is niet alleen aangeklaagd voor verduistering. Bij zijn arrestatie zijn meerdere verboden wapens bij hem thuis gevonden, zoals een gaspistool. De verdachte zegt dat de spullen van zijn overleden vader waren en dat hij niet wist dat bezit strafbaar was. “Mijn vader zat in de oorlog in een concentratiekamp. Hij werkte aan de Birma spoorlijn. Dan ga je zo’n gift niet weigeren.”

De verdachte legde aanvankelijk een bekentenis af bij de politie. “Ik was getraumatiseerd. Twee keer is mijn vrouw overleden. Daar kom je nooit overheen. Ik was toen de weg kwijt.”

De rechter in Rotterdam doet over twee weken uitspraak.