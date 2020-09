Waar zijn de Van Rossems? In Schiedam zijn de Van Rossems!

Molenaar Theo de Rooij was blij met het prominente bezoek. "Bijna iedereen die hier voor het eerst in de molen komt gaat diep onder de indruk weer weg. Het lijkt me sterk als dat straks niet gebeurt." De molen is aan kant en ook de bestrating heeft van de gemeente een extra schoonmaakbeurt gehad.

"Ik wil laten zien wat de molen allemaal nog doet. We zijn een werkende korenmolen", aldus De Rooij. "Het zou leuk zijn als ze toch de trappen op gaan om sowieso van het uitzicht over Schiedam te genieten. Op eentje na draaien vandaag alle molens, ondanks de weinige wind."

Een rijk bezit

Nadat eerder het Proveniershuis en het Jenevermuseum zijn bezocht, komt het drietal aan bij de molen aan de Noordvest. Het is aan historicus Maarten van Rossem om zijn broer Vincent en zus Sis uitleg te geven over de enorme molens in Schiedam.

"Je moet een keuze maken tussen meerdere steden. Ik vond die zeven reuze molens hier, de grootste molens ter wereld, wel een attractief punt ja. Een rijk bezit. Zonder de jeneverindustrie hadden ze er niet gestaan. Althans niet van deze immense afmetingen."

In de populaire tv-serie geven de Van Rossem's hun mening over een stad en de gebouwen. Maarten als historicus, zus Sis als kunsthistorica en broer Vincent als architectuurhistoricus. Naar de serie kijken, sinds de start in 2015, regelmatig bijna een miljoen mensen. De opnames in Schiedam zullen te zien zijn in de zevende serie. Wanneer de aflevering precies op televisie komt bij de NPO, is nu nog niet bekend.

Hart

In een uurtje worden opnames gemaakt in en rondom de molen. Naar boven gaan de krasse knarren niet. "Dat ligt aan onze leeftijd. Ik heb begrepen dat het een soort kippentrappetjes zijn. Ik heb wel eens last van mijn hart en waarom zou je dat provoceren door omhoog te gaan?" excuseert Maarten zich.

"De filmploeg is jonger dan 40 jaar dus die kan dat doen. Ik ben 76 inmiddels." Een grap dat er achter de molens drie ambulances klaar staan voor het geval dat, ontlokt een glimlach. "Die kunnen ze nu afbellen. Ik zou het vervelend vinden als iemand in Schiedam dood ging omdat de ambulance op mij staat te wachten hier."

Jenever

Ze hebben nog meer te doen in Schiedam: het Nationaal Coöperatie Museum aan de Lange Haven, De Korenbeurs, het voormalig Sint Jacobs Gasthuis ofwel het Stedelijk Museum en een grensoverschrijdend tripje naar de Van Nelle fabriek in Rotterdam, waarop broer Vincent zich erg verheugd.

"Ik rookte vroeger zware Van Nelle, maar ben overgestapt naar een ander merk. Veel te zwaar die shag van de weduwe van Van Nelle." Na de opname bij de molen vertrekt de karavaan weer. "Ja, ik ontsmet mijn handen met jenever hier want dat is het enige dat ik ermee kan doen want ik drink geen alcohol," besluit Maarten van Rossem.