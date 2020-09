Goed met geld? 'Inzicht krijgen en een overzicht maken, is het meest belangrijk'

Je kijkt er elke maand weer tegenop, of misschien stel je het juist almaar uit: de financiële administratie. Er zijn maar weinig mensen die het leuk vinden om te doen. Het einde van de zomervakantie is een goed moment om met nieuwe gewoonten te beginnen. Geld-expert Karin Radstaak van het Nibud legt uit hoe je dit met je financiën kunt doen.

Als het neerkomt op geldzaken is overzicht houden het belangrijkst. "Het in kaart brengen van wat er is: wat komt er binnen en wat gaat eruit?" Hierbij is het goed onderscheid te maken tussen uitgaven die je maandelijks, ieder kwartaal of ieder jaar doet.

Het Nibud kan helpen bij het doen van je administratie. Zo tonen ze vergelijkingsbedragen op de site. "Dan kun je kijken wat anderen aan bepaalde uitgaven kwijt zijn. Zit je daaronder of geef je veel uit? Wat kan je daaraan doen? Het gaat echt om het inzicht krijgen in wat er op je bankrekening gebeurt."

Daarnaast heeft het Nibud een jaarplanner gemaakt. "Sommige mensen hikken erg aan tegen het doen van hun financiële administratie. Met de jaarplanner word je via de mail op de hoogte gehouden van momenten waarop het goed is om naar je financiën te kijken." Daarnaast krijg je tips en adviezen over bijvoorbeeld belastingaangifte of het overstappen naar een andere zorgverzekering

Makkelijk te verleiden van aankopen

Het doen van je financiële administratie is volgens Radstaak nog moeilijker als je makkelijk te verleiden bent. "Als je met je begroting bezig bent en een plan maakt en je valt dan toch voor een aankoop, dan is het zonde." Wat je daaraan kunt doen? "Als je regelmatig een overzicht maakt van je uitgaven heb je sneller een stem in je hoofd die vertelt dat het eigenlijk helemaal niet kan. Of prima want het kan makkelijk."

Inzicht krijgen en een overzicht maken van je uitgaven is wat de administratie betreft dus het belangrijkst. "Zo kun je erop letten en niet in de knel komen als je ineens een groot bedrag moet betalen waar je niet op had gerekend."