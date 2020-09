Verveling maakt creatief! Stefan en Olaf bedachten een heel bijzonder snoepje

Van Hees is fel tegenstander van de VAR en Ouwerkerk is juist heel blij met de invoering de videoscheids. "Het was al snel duidelijk dat het een snoepje moest worden dat rondom de VAR speelde. Vandaar de naam VAR-momentje" legt Van Hees uit.

"We hebben de snoepjes de vorm gegeven van voetbalelementjes. Zo hebben we een voetbalschoen, een fluitje, een bekertje en een voetballetje." De winegums zijn volledige vegetarisch, dus zonder dierlijke toevoegingen. Zo kan iedereen ervan genieten."

De snoepjes mogen trouwens gedurende de hele wedstrijd worden gegeten hoor, dus niet alleen tijdens een VAR moment. Maar stiekem is dat er wel een uiterst geschikt moment voor.

"Dat is natuurlijk uiteindelijk de grap. Op het moment van een VAR is het even spannend. Dan trekken de scheidsrechters zich even terug om een oordeel te vellen. Dat is nou juist een mooi en sociaal moment om het doosje open te trekken en je omgeving te voorzien van een lekker snoepje", zegt Ouwerkerk.

Drie ton snoep

Het idee voor het maken van een snoepje is misschien geboren als een grap, maar Van Hees en Ouwerkerk pakken het wel groots aan. "We hebben drie ton snoep laten maken. Dat is redelijke ambitieus. Daar hebben we wel echt een uitdaging. Aan de andere kant: we zijn ook heel optimistisch en denken ze ook echt allemaal te kunnen verkopen", zegt Ouwerkerk enthousiast.

Mochten Van Hees en Ouwerkerk de voetbalsnoepjes aan de straatstenen nog niet kwijt raken, dan organiseren ze een grote winegum-party. Verslaggever Sjoerd van Oortmerssen ontving alvast de eerste uitnodiging.