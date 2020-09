Coronacrisis raakt Curaçao hard: 'Land is klein, maar de problemen zijn te groot'

We kunnen ons allemaal de beelden van de rellen op Curaçao in juni nog wel voor de geest halen. Er vonden massaal plunderingen en brandstichtingen plaats omdat mensen boos zijn over het coronabeleid. Hoewel de situatie nu een stuk rustiger lijkt, gaat het er nog altijd niet goed. De coronacrisis heeft diepe wonden geslagen in de samenleving. Er is veel armoede en mensen lijden honger. Hoewel toeristen het eiland sinds 1 juli weer weten te vinden, zijn de problemen verre van voorbij.

"Het is heel erg. Het is om te huilen. Wat ik meemaak, ik weet niet welke kant we op moeten. Duizenden mensen zijn hun baan kwijt", vertelt de voorheen in Rotterdam woonachtige Coraline Kooistra van de Stichting tegen Kindermishandeling op Curaçao.

De stichting heeft een voedselbank genaamd Crisisbank Curaçao op poten gezet. "De overheid is bij de start van de crisis begonnen met het uitdelen van kaartjes voor levensmiddelen. Maar dit is niet genoeg. Er zijn nog zo veel gevallen van mensen die dringend hulp nodig hebben."

Vel over been

Inmiddels heeft de Crisisbank al meer dan 10-duizend voedselpakketten geleverd aan mensen in nood. "Elke dag komen er nieuwe aanvragen voor voedselpakketten. Mensen zijn broodmager", zegt ze hoorbaar aangeslagen. Naast eten en drinken leveren ze ook medicijnen, babyspullen en schoolartikelen.

De Crisisbank levert de spullen bij mensen thuis af. Dit betekent dat Kooistra met eigen ogen ziet hoe schrijnend de situatie is. "Mensen zien het mooie eiland. Maar wat er achter de voordeuren schuil gaat, zien ze niet. Mensen zijn vel over been. Mensen zijn ziek. Kinderen slapen op een stenen grond omdat er geen geld is voor meubels. Ze hebben geen kleren. Ik ben situaties tegen gekomen waarbij ik me afvroeg: is dit Curaçao of Afrika? Het breekt mijn hart."

Illegale immigranten

Kooistra vertelt over de vluchtelingenproblematiek van het eiland. "Er is een groot probleem met illegale immigranten uit Venezuela. Die zaten eerst verscholen omdat ze geen papieren hebben. Maar ze hebben nu honger dus zie je ze. Ze zijn hier en je moet ook voor ze zorgen terwijl je niet genoeg voor jezelf hebt."

Zes van de tien voedselpakketten gaat naar hen. Volgens Kooistra is door de coronacrisis heel duidelijk geworden dat er te makkelijk over de situatie met de immigranten werd gedacht. "De crisis heeft ons geleerd hoe slecht de inventarisatie is en hoe erg we de situatie hebben verwaarloosd. Deze situatie kunnen we eigenlijk niet beheersen. Nu staan we met de rug tegen de muur."

Geweld

De Crisisbank is afhankelijk van sponsoren. De hulp wordt zeer gewaardeerd. Alleen: "De hulp wordt nu steeds minder. Want ook de bedrijven die doneren hebben het zwaar." Dit terwijl de wachtlijsten volstromen en er dagelijks nieuwe aanvragen komen. Dit baart Kooistra grote zorgen. "Want als mensen honger hebben, gaan ze roven. Dan komt er meer criminaliteit en geweld."

Alsof het allemaal niet erger kan, ziet Kooistra met de Stichting tegen Kindermishandeling sinds het begin van de crisis meer gevallen van huiselijk geweld. "Er zijn meer meldingen van kindermishandeling. Relationeel geweld is erger geworden. Fysieke mishandeling is toegenomen tijdens coronacrisis. Komt door de stress van mensen. Het niet kunnen voeden van kinderen."

Ze is bang dat Curaçao in de toekomst zal worden bestempeld als derdewereldland als er niet heel gauw iets verandert. "Curaçao is klein, maar de problemen zijn te groot voor zo'n klein eiland."