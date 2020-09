Voormalig bisschop Rotterdam Adrianus Simonis overleden

Kardinaal en voormalig bisschop van Rotterdam Adrianus Simonis is woensdagavond op 88-jarige leeftijd overleden. In 1970 werd hij benoemd tot bisschop in Rotterdam.

Een jaar later volgde zijn bisschopswijding. Dit deed hij dertien jaar. Hierna werd hij aartsbisschop in Utrecht. In 1985 benoemde paus Johannes Paulus II hem tot kardinaal. Dat is na de paus de hoogste rang in de Rooms-Katholieke Kerk.

Op 75-jarige leeftijd stopte hij bij het aartsbisdom in Utrecht, dat was in 2007. Bij zijn aftreden werd hij benoemd tot Ridder Grootkruis in de Orde van Oranje-Nassau.

De laatste jaren van zijn leven bracht hij door in een zorgcentrum in Voorhout, dat vlakbij zijn geboorteplaats Lisse ligt.