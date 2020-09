Leerlingen en ouders maken zich zorgen over onderwijskwaliteit op het ernstig verscheurde Avicenna College

Een interim-directeur moet de boel op orde krijgen voordat de Onderwijsinspectie ingrijpt. Voor leerlingen is het niet duidelijk of ze al hun lessen kunnen volgen en ouders maken zich grote zorgen.

"Mijn broertje zit hier ook op school en mijn moeder maakt zich zorgen. Als die docenten niet terugkomen, hebben wij geen school meer. Dan moet de school gewoon sluiten", zegt een leerling. Hij wil graag dat zijn favoriete docent terugkeert.

De negatieve berichten in de media, het plotselinge ontslag van de directeur en het thuisblijven van een groot aantal docenten. Het is een situatie die de leerlingen raakt. "We hopen het beste voor onze school en we willen dat onze school goed blijft en niet weggaat", zegt een meisje.

De eerste schooldag maken de leerlingen kennis met hun klas en mentor. Ook moet het rooster worden opgehaald. Maar dit is vanwege de omstandigheden niet af. "Het rooster wordt vanavond per mail toegestuurd", roept een docent met een megafoon op het schoolplein.

Puinruimen

Het rommelt al een lange tijd op het Avicenna College. Verschillende kampen nemen het tegen elkaar op. Er volgen bedreigingen en intimidaties. Op de school moet een interim-directeur puinruimen en orde op zaken stellen. "De situatie die ik aantrof, was dusdanig explosief met in de ene hand een granaat en in de andere de pin want die was er al uit", vertelt interim-directeur Bart Jan Geers.

Hij moet snel aan de slag want bezorgde ouders sturen berichten naar de school en de Onderwijsinspectie kijkt kritisch mee. Mogelijk dreigt zelfs de onderwijsminister in te grijpen. "Het vmbo doet het nu nog goed, de havo is ondermaats en het vwo dreigt af te glijden en dat moeten we keren", vertelt de interim-directeur.

Vandaag bracht de Onderwijsinspectie al een kort bezoek aan het Avicenna en binnenkort komen ze opnieuw langs om te controleren of het tij gekeerd kan worden.

Vervelende start

De docenten die wel op school zijn, vinden het een vervelende start van het nieuwe schooljaar en hopen op het beste. "We missen natuurlijk heel veel collega's en dat maakt de situatie moeilijk om de lessen te gaan verzorgen", vertelt docent Nederlands Nora Sbai.

Zij is positief gestemd en hoopt dat de docenten die zich ziek hebben gemeld snel weer naar school komen. Ook verzuimcoördinator Musa Scholten hoopt dat de school uit dit diepe dal weet te klimmen. "Wij gaan met z'n allen door deze moeilijke tijd heenkomen. En daarmee bedoel ik iedereen ook mijn collega's die thuis zijn."