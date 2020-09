Maasstad, Ikazia en Erasmus MC werken mee aan nieuw onderzoek naar vaccin tegen coronavirus

Het BCG-vaccin werkt tegen tuberculose. Tuberculose is een infectie die wordt veroorzaakt door een bacterie en voornamelijk voorkomt in de longen. Klachten die tuberculosepatiënten vaak ervaren zijn hoesten, nachtzweten, gewichtsverlies en koorts. Het vaccin is het meest toegediende ter wereld.

Eerder onderzoek heeft aangetoond dat het BCG-vaccin niet alleen bescherming biedt tegen tuberculose, maar ook de afweer tegen enkele andere ziekteverwekkers kan verhogen. Dit komt omdat het het immuunsysteem een impuls geeft. Hierdoor zorgt het BCG-vaccin mogelijk ook voor bescherming tegen het coronavirus. En mocht er toch een besmetting optreden, zorgt dit vaccin ervoor dat de infectie milder is.

Eerdere resultaten zijn hoopgevend. Er is steeds meer bewijs dat dit BCG-vaccin het immuunsysteem stimuleert en daardoor de luchtwegen beschermt tegen infecties.

Chronisch zieke 60-plussers

Als dit zo is kunnen met name chronisch zieke 60-plussers beschermd worden tegen het virus. Dit is ook de doelgroep die in de verschillende ziekenhuizen wordt benaderd mee te doen aan deze studie.

Tijdens het onderzoek wordt het aantal coronabesmettingen en het optreden van luchtweginfecties waarvoor medische behandeling noodzakelijk is, vergeleken met een controlegroep waar het vaccin niet wordt gebruikt of waar een placebo wordt toegediend.

De proef duurt twee maanden en tussen de 5200 en 7000 kwetsbare ouderen uit deelnemende ziekenhuizen kunnen meedoen.

Het ministerie van Volksgezondheid vindt het belang van dit onderzoek zo groot dat het wordt opgenomen in het onderzoeksprogramma COVID-19. Deze studie is een vierde die onderzoek doet naar dit vaccin tegen COVID-19.