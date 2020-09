Het weer van vandaag: bewolkt met af en toe regen

Vandaag is het bewolkt met af en toe regen. Het wordt vanmiddag een graad of 20. De zuidenwind ruimt naar het zuidwesten en neemt toe tot matig en aan zee tot (vrij) krachtig, windkracht 4 tot 6.

Vanavond is het bewolkt met wat regen. In de nacht wordt het droog met later ook enkele opklaringen. Met een temperatuur die niet lager uitkomt dan 16 of 17 graden blijft het aan de zwoele kant. De zuidwestenwind neemt af tot zwak of matig, kracht 2 tot 4.

Morgen zijn er wolkenvelden met af en toe zon en blijft het tot de avond droog. In de middag wordt het 20 graden en waait er een matige zuidwestenwind, windkracht 3 of 4.

Vooruitzichten

In het weekend wisselen zon en bewolking elkaar af en valt er nog een bui. Vanaf maandag blijft het droog en komt ook de zon vaker aan bod. Met een middagtemperatuur van 18 graden is het aan de koele kant. Vanaf dinsdag wordt het warmer en wordt het 's middags een aangename 21 graden.