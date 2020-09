Gemeente belooft maatregelen tegen patserbakkenoverlast op Wilhelminapier

Zowel op korte als lange termijn neemt de gemeente Rotterdam maatregelen tegen de patserbakkenoverlast op de Wilhelminapier. Dat is woensdagavond door vertegenwoordigers toegezegd tijdens een bijeenkomst met verschillende wijkraden in de stad. Zo komen op termijn verhoogde kruispunten met drempels op de Wilhelminakade en Otto Reuchlinweg. Tot die tijd wordt gekeken naar tijdelijke oplossingen zoals plantenbakken op de rijweg.

Bewoners van de woontorens op de Wilhelminapier op de Kop van Zuid in Rotterdam klagen al tijden over de overlast die de bestuurders van zogenoemde 'patserbakken' veroorzaken, maar de laatste weken wordt het alleen maar erger, zeggen ze.

"Dan heb je het over zaken als: spookrijden, optrekken bij rood licht en stoppen bij groen, het blokkeren van straten in het algemeen, hard rijden; 100 kilometer per uur wordt met gemak gehaald, scherp door de bocht steken en het maken van burn-outs." Daarbij worden de banden zo hard gespind dat er veel rook vrijkomt. Dat laat sporen achter op het asfalt. Dat zegt Danny de Vries, lid van de wijkraad Katendrecht-Wilhelminapier.

'Lachgaslurkende lullo's'

Daar gaat ook veel geluidsoverlast mee gepaard. Volgens De Vries gebruiken de bestuurders ook lachgas. Ze worden door de bewoners daarom tegenwoordig 'de lachgaslurkende lullo's' genoemd; de lll's.

Om de overlast tegen te gaan, zoekt de gemeente naar een passende oplossing. Eerder speelde dit probleem ook al op de Meent en de Witte de Withstraat in het centrum. Toen daar flits- en geluidsapparatuur werd geplaatst leek het fenomeen zich te verplaatsen naar de Wilhelminapier. De enige oplossing lijkt nu de infrastructuur zo aan te passen dat het scheuren simpelweg niet meer kan.

Gemeente: Verhoogde kruispunten komen er

"Als we kijken naar de Wilhelminapier worden er op dit moment verkeersmaatregelen genomen op de Wilhelminakade", zegt De Vries. "Er komt een dertig kilometerzone, fietssuggestiestroken en verhoogde kruispunten met drempels. Wat wij in de wijk graag willen is dat dat ook op de Otto Reuchlinweg gaat gebeuren. De gemeente heeft gisteren aangegeven dat dat op de lange termijn absoluut gaat gebeuren."

Tot daar geld voor is gevonden komen er tijdelijke maatregelen. Daarvoor is de gemeente in gesprek met een bureau om plantenbakken op de rijweg te plaatsen, zodat zigzaggend gereden moet worden.

De gemeente heeft ook toegezegd vaker en op meer plekken te gaan handhaven. De Vries: "We hebben gisteravond ook extra locaties kunnen doorgeven waar de politie binnenkort gaat starten met extra controles. Denk aan de Erasmusbrug, de Willemsbrug en de Laan op Zuid."