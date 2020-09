Slachtoffer mishandeling Vlaardingen: 'Dit soort mensen moet van straat af'

"Toen die groep uitstapte en op me af kwam, dacht ik aan twee dingen: kan mijn vrouw veilig weg en hoe kom ik hier heelhuids uit?" Het 51-jarige slachtoffer dat in juni door zeker tien mensen werd geschopt, gestoken en geslagen op de Reigerlaan in Vlaardingen is nog altijd in shock. Hij doet donderdag zijn anoniem zijn verhaal in Bureau Rijnmond.

Aan de mishandeling op 11 juni gaat een ruzie vooraf tussen de zoon van het slachtoffer en een andere jongen. Daarbij zou een bril zijn gesneuveld. Het slachtoffer en zijn vrouw gaan naar de Reigerlaan om de schade te vergoeden. Daar komen ineens drie auto's aangereden. Er stapt een hele groep uit.

"Dan weet je dat het foute boel is. Mijn vrouw stond voor me. Die zou ook het gesprek voeren, omdat dat het makkelijker zou maken dan wanneer ik daar zou staan", herinnert het slachtoffer zich.

"Maar er was geen normaal gesprek meer mogelijk. Het was gelijk met een honkbalknuppel vol gas erin. Tegelijkertijd zie je iemand lopen met een heel groot mes. Het is net een scène uit een film. Zoveel geweld dat op je afkomt. Dat kan een normaal mens niet verwerken."

Het slachtoffer krijgt klappen met een honkbalknuppel op zijn hoofd, schouders en handen. Zijn vrouw kan op tijd wegvluchten. En zo snel als het geweld begint, houdt het ook weer op. Dan komt de man erachter wat er allemaal is gebeurd.

"Ik kom overeind en ik ben mijn telefoon kwijt. Pas toen ontdekte ik dat ik gestoken was en dat ik leeg liep. Het bloed liep over mijn benen en mijn zij."

Gerechtigheid

De man is door het geweld veranderd. Hij is stiller geworden en als hij groepen mensen ziet, komt het allemaal weer boven. Erover praten is moeilijk. Hij doet zijn verhaal in Bureau Rijnmond om één reden: "Dit soort mensen moet van de straat af. Ik wil gerechtigheid. Klaar."

Kort na de mishandeling zijn een 49-jarige man en zijn 16-jarige zoon opgepakt. De politie is nog op zoek naar de identiteit van de bestuurder van een zwarte Volkswagen Golf, die net na aankomst van de verdachte ook de parkeerplaats op reed en na de mishandeling er weer vandoor ging.