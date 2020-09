Ze mogen weer: veel blije leerlingen op VSO Herenwaard

"Ik had tegen mijn ouders gezegd: ik wil graag weer naar school. Want ik vind school zó leuk. De leuke kinderen in de klas. Lekker tikkertje spelen. Ik ben gewoon gek op school." Vanessa (15) straalt als ze het vertelt.

Structuur

Het was bepaald niet niks voor veel leerlingen van de Rotterdamse middelbare school voor speciaal onderwijs. Sommige van hen hebben een vorm van autisme en dan is het heel wat als hun weekstructuur ineens helemaal wegvalt.

Door de coronapandemie konden ze hoogstens twee dagen per week naar school. De andere dagen moesten ze thuis doorbrengen met onderwijs achter het beeldscherm en een huiswerkpakket.

Ook Yulia (15) is blij dat het schoolleven weer echt begint. Al moest ze ook wel even wennen. "Het was in het begin wel druk in de klas, maar nu is het rustiger. We praten er wel over. Iedereen vindt dat corona weg moet. We vinden het niet leuk."

Dansen

Voor Vanessa was het thuiszitten moeilijk. "Het duurde lang en ik vond het heel saai. Of ik thuis soms teveel energie had? Ik hou van dansen op mijn kamer. Dus dat deed ik dan", lacht ze.

Afdelingsleider Mandy de Jong van Herenwaard had er wel even werk aan om de school helemaal coronabestendig te maken, maar is nu een tevreden mens. "Ik ben heel blij dat we weer kunnen starten. Bijna alle leerlingen zijn er. We draaien nu vrijwel volledig."

"Ik ben blij voor de leerlingen dat er weer structuur is en dat ze hun sociale contacten weer kunnen aangaan", zegt De Jong.

'Afstand houden is lastig'

Het meest lastige vindt Yulia de anderhalve meter afstand die ze moet houden tot haar docenten. "Soms heb je de neiging om dichtbij de volwassenen te gaan staan. Dan hoef je niet zo te roepen en te schreeuwen."

Het afstand houden is wel een punt, erkent De Jong. "Nabijheid is heel belangrijk voor onze vorm van onderwijs. Dat geldt niet alleen voor de leerlingen, maar ook voor mijn collega's."

Wat hopen ze voor de komende jaren? Yulia is er duidelijk in. "Dat het virus weggaat."

En voor de jaren erna weten de meiden ook glashelder wat ze willen. Yulia droomt ervan om kok te worden en Vanessa wil niets liever dan een baan in de modewereld.