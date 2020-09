Aboutaleb: Ik sta ook open voor terrassen na 1 november

Horecaondernemers willen de terrassen die vanwege corona vaak extra groot zijn graag de hele winter behouden, omdat ze vanwege de anderhalvemeterregel minder mensen binnen kwijt kunnen. Een winterterras zou uitkomst kunnen. "Daar sta ik graag voor open", zegt de burgemeester. "Met ideeën kunnen ze bij ons terecht." De gemeenteraad moet daar dan wel officieel mee instemmen.

Het plaatsen van tenten voor horecazaken is geen optie, zegt Aboutaleb, omdat daarvoor andere regels gelden.

De horeca is hard getroffen door de coronacrisis. De burgemeester sprak tijdens het ontbijt zijn verbazing uit over het feit dat veel Rotterdamse horeca-ondernemers weinig reserves hebben en vanwege corona aanspraak hebben gemaakt op financiële hulp van de gemeente.

Aboutaleb: "Ik weet dat mensen afspraken hebben moeten maken met leveranciers, bijvoorbeeld van bier en goederen, en verhuurders van panden om toch te kunnen overleven en daarnaast gebruik hebben moeten maken van de rijksregeling. Het is zorgelijk dat blijkbaar veel horeca in Rotterdam over weinig buffers beschikt. Dat is een teken aan de wand", zegt de burgemeester.