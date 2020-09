Mondkapjesplicht op Hoornbeeck: 'Af en toe mijn bril omhoog, anders beslaat-ie'

Op de gangen van het Hoornbeeck College in Rotterdam-Zuid zijn de studenten verplicht om een mondkapje te dragen. Binnen het klaslokaal bepaalt de docent of het daar ook moet. Dat is best even wennen. "Ik moet af en toe mijn bril omhoog doen, omdat-ie anders beslaat," zegt Barbara die de opleiding Management AssistentĀ volgt op het Rotterdamse ROC.